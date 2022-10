Trieste, iniziati i sopralluoghi per la cabinovia a Campo Romano e in strada del Friuli

TRIESTE Sono iniziati questa mattina a Campo Romano e proseguiti nel pomeriggio in strada del Friuli i sopralluoghi dei tecnici del Comune per il progetto della cabinovia. I residenti non hanno aperto le porte ai tecnici, che si sono limitati a condurre delle rilevazioni fotografiche sui giardini. Presenti sul posto anche alcuni giovani militanti di Fridays for Future e rappresentanti del Comitato No Ovovia.

