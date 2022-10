Il Comune di Muggia a guida Polidori “sfratta” Marco Cavallo, simbolo della rivoluzione basagliana

MUGGIA La decisione del Comune di Muggia di sfrattare la statua di Marco Cavallo, simbolo della rivoluzione basagliana, scatena un vespaio di polemiche.

L’amministrazione guidata dal leghista Paolo Polidori, infatti, ha scelto di non ospitare più la statua negli spazi in cui l’aveva accolto la precedente giunta Marzi. Si mobilita subito nel capoluogo regionale la civica Adesso Trieste, che chiede al Comune giuliano di dare subito una sistemazione all’opera. In una mozione presentata ad hoc la lista chiede alla giunta di incontrare l’associazione Basaglia per trovare una destinazione adeguata. Spiega il capogruppo Riccardo Laterza: “Nelle scorse settimane l'associazione "Franco Basaglia" che gestisce Marco Cavallo, i suoi viaggi, le sue trasferte, in questi giorni ad esempio è Castiglioncello, ha ricevuto una lettera protocollata in cui si annuncia che l'ingombro, sì, questa è la parola utilizzata dal sindaco, dovrà essere rimosso dai depositi comunali. Questo vuol dire che Marco Cavallo quando tornerà a casa, a Muggia, non sarà il benvenuto. Anzi troverà le porte chiuse del deposito".