Turismo in Fvg mai così bene: più 2,3% rispetto al 2019 che era l’anno record

TRIESTE. «Più 2,3% rispetto al 2019 che fu un anno record». È in sintesi, l'andamento del turismo in Fvg come indicato dal Governatore Massimiliano Fedriga e dall'assessore al Turismo Sergio Emidio Bini in conferenza stampa, specificando che sono «aumentati i turisti italiani e anche quelli stranieri con grande capacità di spesa come tedeschi, +15%, e austriaci, +5%, mentre si registra una flessione per i turisti di altri Paesi dell'Est».

Tirano anche le singole località, legate in particolare ai grandi eventi: a Gorizia e a Trieste si registra +13% di presenze. Molto buono anche il moltiplicatore degli investimenti: «Per ogni euro speso nel settore sia da parte dei privati che dal pubblico, si ha un ritorno di 7 euro» hanno detto Fedriga e Bini.

«C'è stato cambio di passo significativo - ha sottolineato Bini - il Fvg è risultata una delle più regioni più ricercate d'Italia per presenza turistica». Per certi aspetti una sorpresa, considerati «i mostri sacri come Trentino, Toscana, e altri». Bini ha riepilogato anche le proiezioni per il mese di Settembre, quando si registrerebbe addirittura +15%.

Anche la montagna va bene, «stiamo vincendo con +9% nell'utilizzo degli impianto», ha segnalato Bini, evidenziando che un ruolo in questi dati l'ha avuto anche il «claim unico che raggruppa tutto ciò che Fvg vuole comunicare», oltre ai «grandi concerti sulle spiagge, nelle città e agli appuntamenti ormai tradizionali come Barcolana, Friuli doc, Gusti frontiera, pnlegge, brand conosciuti a livello internazionale».

Fedriga ha espresso soddisfazione: «Non pensavamo che nel primo anno post pandemico avremmo fatto questi numeri», annunciando l'intenzione di continuare a promuovere una «destagionalizzazione» che però necessita di una ricettività all'altezza: «Occorrono ad esempio strutture che possano ricevere fuori stagione, come negli ambiti congressuale e wellness ad esempio».

In altre parole, in Fvg c'è «carenza di posti letto specie nella montagna. Se li aumentassimo, aumenterebbero subito le presenze. Abbiamo spesso overbooking, c'è forte richiesta per il fvg, e poi c'è l'aspetto della qualità della ricettività», ha detto Fedriga. Anche in considerazione del fatto che «il turismo si sta spostando sull'aspetto esperienziale, da quello di massa del passato. Oggi si cerca l'esperienza».