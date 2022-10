Trieste, il delfino lascia il canale navigabile e torna in mare aperto

TRIESTE. Il delfino che da oltre una settimana nuotava nel canale navigabile ha ripreso il mare aperto. A comunicarlo l'Area Marina Protetta di Miramare, che in questi giorni ha monitorato la salute del tursiope insieme ad altri esperti giunti dalla Slovenia e da Padova.

Da domenica pomeriggio l'animale ha fatto perdere le sue tracce. Alle 16 i ricercatori triestini e quelli di DelTa - Delfini e Tartarughe in Alto Adriatico si sono subito accorti della sua assenza e il controllo di questa mattina l'ha confermata.

La permanenza nel canale intanto ha permesso di "registrarlo", la sua pinna, unica e distintiva per ogni individuo, è stata inserita nel database del team sloveno di Morigenos, che monitora i delfini nell'Alto Adriatico, e quindi d'ora in poi sarà più facile riconoscerlo se dovesse tornare in zona