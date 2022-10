Trieste, anziano colto da malore in strada: in codice rosso a Cattinara

TRIESTE Un uomo di 80 anni si è sentito male oggi, lunedì 17 ottobre, mentre camminava nella zona di via Carducci, Immediata la chiamata di aiuto e immediato l'invio di una automedica e di una ambulanza.

All'arrivo tempestivo dei sanitari, le persone che si trovavano insieme all'anziano nel momento in cui si è sentito male avevano avviato le manovre di rianimazione: il pensionato infatti era stato colto da un arresto cardiocircolatorio. L'equipaggio sanitario l'ha presa in carico l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Accertamenti a cura delle forze dell'ordine.