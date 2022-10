Carovita, a Trieste prezzi aumentati del 9,2 % rispetto a un anno fa

TRIESTE. A settembre 2022 la stima definitiva dell'indice generale dei prezzi al consumo nella città di Trieste ha registrato un aumento dello 0,3% rispetto ad agosto 2022 e del 9,2% rispetto a settembre 2021. Lo rende noto l'Ufficio statistica comunale.

In un mese sono aumentate in particolare le voci Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2%), Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili (+1,4%) e Abbigliamento e calzature (+1.1%). In calo i Trasporti (-1,9%), Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,7%) Servizi sanitari e spese per la la salute (-0.1%).

A livello tendenziale, l'indice dei prezzi delle bollette è aumentato del 34,5%. In un anno sono saliti anche i prezzi di Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+12,1%), Trasporti (+9,6%), Servizi ricettivi e di ristorazione (+9%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+7,9%). In calo, infine, i valori alle voci Comunicazioni (-2,7%) e Istruzione (-0,7%).