Il Pd regionale si dà 15 giorni per trovare il nuovo segretario regionale. Poi apre al «dialogo con tutti», dal M5s al Terzo polo

TRIESTE Il Pd del Friuli Venezia Giulia eleggerà il nuovo segretario sabato 29. All’assemblea di Palmanova va quasi tutto come previsto, con una facilitazione a stemperare possibili dissidi. La segreteria nazionale comunica di aver stabilito che, nelle regioni chiamate al voto nel 2023, i congressi si fanno dopo le urne. Il congresso regionale anticipato non è più un’opzione e ai delegati non resta che prendere la via del traghettatore. Il reggente sarà nominato fra due settimane (una in più delle attese) e condurrà il partito alle elezioni regionali e comunali di primavera. Chiara Da Giau esce allo scoperto con la sua disponibilità. Altri nomi potrebbero emergere a giorni. A Palmanova si parla soprattutto di elezioni e si spinge per il campo largo con Calenda-Renzi e M5s.

Nei giorni scorsi, la segreteria nazionale aveva comunicato la doppia possibilità di votare un nuovo segretario o di tenere un congresso lampo. La linea cambia ieri mattina, quando la scelta del congresso è esclusa in tutte le regioni al voto. Un iter di un paio di mesi sarebbe troppo breve per generare un cambio di rotta e troppo lungo con le elezioni vicine. In Fvg, poi, il file delle alleanze è tutto da aprire e ad oggi vede i Cittadini attratti dal Terzo polo, la sinistra richiamata dalle sirene M5s e un tris di ipotetici candidati costituito al momento da Franco Iacop, Furio Honsell e Massimo Moretuzzo.

La decisione del nazionale disinnesca l’unica possibile mina in un’assemblea che dura quattro ore, ma si conclude senza asperità. L’elezione del reggente slitta a sabato 29. Tra cinque giorni saranno diffuse le regole per le candidature, poi è previsto un passaggio nelle assemblee provinciali per discutere di programma e infine si arriverà al voto, sempre che ci siano più nomi alternativi.

Nell’auditorium San Marco ci sono più di ottanta membri dell’assemblea e decine di altri invitati. Gli interventi sono una trentina. Debora Serracchiani non prende la parola: «Volevo ascoltare», dice all’uscita, evidenziando «la nostra consapevolezza del lavoro di tessitura da fare sul territorio per ripartire». Tiene banco la necessità di cambiare marcia in vista delle regionali. La linea è quella di un campo largo locale, che coaguli attorno al Pd un’alleanza con Cittadini, sinistra, Patto per l’autonomia, M5s e Terzo polo.

La presidente dell’assemblea Tamara Blažina apre i lavori stigmatizzando la nomina a presidenti delle Camere di «un postfascista e un integralista». Dice che «il paese ha bisogno di noi» e auspica un nuovo segretario «attrezzato e capace», che metta «subito il partito nelle condizioni di affrontare una campagna elettorale difficile ma non impossibile». I delegati invocano la ripresa dell’iniziativa, incentrata sui temi del lavoro, dell’impresa, della sanità e dell’ambiente. L’uscente Shaurli invita a «costruire una comunità più forte e coesa, cui continuerò a portare il mio contributo». Ma poi servono le alleanze e il goriziano Diego Moretti dice che devono essere «le più larghe possibili». L’ex segretario (reggente pure lui) Salvatore Spitaleri ritiene che «in Fvg ci sono tutte le condizioni per un’alleanza senza steccati, che superi le difficoltà di dialogo nazionale: i competitori si chiamano Fedriga e centrodestra». Roberto Cosolini dice che «serve un progetto di governo e dobbiamo dialogare con tutti». Di candidato governatore non si parla. Iacop, unico papabile fra i dem, è il solo assente di peso.

Da Giau si fa avanti invece per la guida politica. «Mi è stata chiesta da più persone una disponibilità e sono a servizio del partito. Serve un segretario che abbia piena legittimità per occuparsi del percorso verso le regionali e rilanciare il Pd. Metteremo le nostre proposte a disposizione di tutte le forze alternative alla destra». La disponibilità c’è, ma pure l’orientamento di una parte consistente dell’assemblea a nominare un reggente che non corra alle regionali, cui Da Giau si presenterà per la terza volta. Possibile che nei prossimi giorni emergano i nomi alternativi del pordenonese Renzo Liva e dei sindaci friulani Franco Lenarduzzi e Francesca Papais. Defilati triestini e goriziani.

Francesco Russo fa il punto sul programma: «Ambiente, capacità di attrazione delle imprese, centralità dei sindaci, rilancio del sistema di innovazione e ricerca, porto e infrastrutture: punti cui è difficile dire no. Dobbiamo essere centrali, sfidando gli alleati sulla nostra piattaforma». Per Caterina Conti «i temi della campagna vanno definiti presto, cercando la convergenza di tutti i soggetti politici alternativi al centrodestra: serve un segretario esperto e autorevole per sedersi con credibilità al tavolo».

Il vicesegretario uscente Paolo Coppola avrebbe preferito il congresso: «Purtroppo la segreteria nazionale ha scelto diversamente. Ho chiesto ci sia almeno una condivisione dei temi sul territorio attraverso le assemblee provinciali. Da Giau? Una delle iscritte più dedite, ha tutta la mia stima».