Trieste, il corteo contro la guerra ricorda il giornalista Assange

TRIESTE Un corteo per dire No alla guerra sfila sabato 15 ottobre nel centro di Trieste. La manifestazione scandisce inoltre la partecipazione di Trieste all'iniziativa mondiale "24h per Assange, nata per chiedere l'immediata liberazione di un giornalista simbolo di libera informazione". L'evento è stato organizzato dal Coordinamento No Green Pass locale con l'adesione dei principali gruppi regionali - Vivere o Sopravvivere?, Costituzione in Azione, Studenti contro il Green Pass FVG, Alister. Video di Francesco Bruni. La notizia

02:15