Italia - Slovenia, inaugurata la passerella transfrontaliera di Salcano

Un ponte che danza tra le comunità e mette in collegamento Slovenia e Italia quello sul fiume Isonzo a Salcano, e non solo in maniera simbolica, anche reale con una danza che lo fa ondeggiare in senso laterale facendoti mancare la presa sotto i piedi. Un effetto vistoso che ha fatto sobbalzare prima le giovani ballerine dello spettacolo di inaugurazione, poi le centinaia di persone che, tra il divertito e lo spaventato, lo hanno percorso per la prima volta dopo la cerimonia di “battesimo” e che hanno raggiunto quasi “stordite” il versante opposto con la tipica sensazione di mal di mare che ti accompagna quando scendi a tera dopo un imbarco prolungato. Video di Pierluigi Bumbaca. L'articolo

03:13