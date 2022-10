A 109 anni Maria è la nonna più longeva di Trieste: ecco il suo compleanno

La nonnina più longeva di Trieste ha spento il 14 ottobre ben 109 candeline. Come conferma l’anagrafe di Trieste, l’ultracentenaria Maria Capatachi detiene il primato in città. Attualmente è ospite della casa di riposo Ad Maiores di Orpea Italia, dove ha festeggiato l’importante traguardo, circondata dall’affetto di tante persone. In questo video la vediamo spegnere sorridente le candeline alla sua festa di compleanno. La sua storia

00:27