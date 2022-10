Trieste, ghiottonerie tra centro e Carso, oggi sono sei i luoghi di assaggio

Salumi, formaggi, grappe & distillati, vini, olio, dolci: un esagono di prelibatezze regionali che sarà ospitato oggi pomeriggio in sei siti storici dell’ospitalità triestina. La manifestazione, che a Trieste tocca così la terza edizione, è curata dall’Organizzazione nazionale assaggiatori salumi (Onas), un’associazione che ha sede presso l’ente camerale di Cuneo.

In realtà si tratta di una “due giorni”, perché inizia stamane nel palazzo della Borsa, attraversa il meriggio con le ghiottonerie, balza all’indomani con alcuni tipici appuntamenti carsolini (la Bajta di Andrej Skerlj a Sales, la casa tradizionale di Monrupino, le osmizze di Elda Coslovich, Erika Suc, David Sardo, Colija).

Ma torniamo di gran carriera all’odierno meeting, che rimbalza tutto nel giro di qualche centinaio di centralissimi metri. In sala Berlam all’hotel Hilton vanno di scena i salumi, non solo di estrazione suina: pitina di capra & pecora, salsiccia carsolina, salame friulano, sassaka, mortadella di pecora. Ci pensano Filippo Bier, Roberto Ferrara, Massimo Mentil, Stefano Calligaris. Al caffè Tommaseo si parla di formaggi con tabor, jamar, pecorino, formadifrant: parola a Sandro Zidaric, Andrea Stoka, Michele Gortani. Il Torinese si concentra su grappe & distillati puntando sulla storica nera Domenis, “i legni” di Tosolini, gin al miele Nathaniel, Travarica e 38 erbe. Se vogliamo affrontare il tema vini, quattro passi fino al San Marco dove Roberto Filipaz e Eugenia Fenzi progettano una degustazione di Refosco, Terrano, Vitovska, Malvasia per chiudere con la Brezanka.

La sala convegni del Palace Suite si raccoglie attorno a 5 proposte di olio carsolino e istriano: ospite Bruno Lenardon, ne discutono Marisa Cepach, William Loria, Stefania Marcuz. Chiude il Caffè degli Specchi con il dessert finale dominato da rigojanci, dobos, sacher, presnitz, coordinati da Gabriele Furlan e Giuseppe Faggiotto. magr