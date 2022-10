i riconoscimento

Cormons nell’Olimpo del vino: Nicola Biasi enologo dell’anno. Kristian Keber fra i migliori imprenditori under 40

Nicola Biasi insignito del titolo di Enologo dell’anno dal magazine Food and travel, mentre Kristian Keber tra i migliori imprenditori under 40 per Fortune con Cristian Specogna di Corno di Rosazzo

Matteo Femia