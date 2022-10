Autocisterna con sostanze chimiche si ribalta a Parco Piuma a Gorizia per il maltempo: ma è soltanto un’esercitazione

GORIZIA. L’imponente spiegamento di mezzi, così come le immagini di per sé anche drammatiche dei soccorsi, non sono passate inosservate e hanno creato anche una certa apprensione tra tanti goriziani. Quantomeno quelli meno informati, perché come abbiamo anticipato nei giorni scorsi ieri è andata in scena in città la grande esercitazione di Protezione civile inserita nell’ambito della Festa della Resilienza iniziata giovedì. Nessun allarme, dunque, ma una prova estremamente seria e realistica di ciò che accadrebbe in caso di emergenza. In particolare in mattinata lo scenario è stato quello del parco di Piuma-Isonzo, colpito assieme a tutta la città da una virtuale e violentissima ondata di maltempo.

A causa del vento si è ipotizzato che un’autocisterna trasportante sostanze chimiche fosse finita fuori strada, nell’area della pesa pubblica, e che l’autista una volta riuscito ad abbandonare la cabina di guida fosse svenuto a causa delle esalazioni provenienti dalla cisterna danneggiata. Una scena colta da due passanti, che hanno fatto in tempo ad allertare il numero d’emergenza prima di perdere a loro volta i sensi. Sul posto si è precipitato il personale del 118, che resosi conto del quadro della situazione ha fatto intervenire Polizia locale e Vigili del fuoco, con gli speciali nuclei Nbcr (acronimo di Nucleare-biologico-chimico-radiologico), bardati di tutto punto per bonificare l’area e soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. In tutto nella zona del parco si sono ritrovati così oltre una decina di mezzi (6 dei Vigili del fuoco, 3 ambulanze, 2 vetture della Protezione civile) e oltre una ventina di persone coinvolte nell’esercitazione.

Un altro test era andato in scena già nel pomeriggio di venerdì, questa volta a Lucinico nell’area della Polveriera, dove è stato simulato un diverso intervento. Sempre in seguito al maltempo una famiglia era rimasta isolata, ed è stata soccorsa dai Vigili del fuoco, dalla Croce Rossa e dalla Protezione civile. Situazioni drammatiche fortunatamente solo simulate, che hanno rappresentato però una prova molto importante per gli uomini e le donne chiamati ad operare realmente in caso di necessità. Le esercitazioni di Protezione civile si sono concluse alla mezzanotte di ieri, mentre oggi in piazza Vittoria è in programma la cerimonia di chiusura della Festa della Resilienza, alla presenza del sindaco e di tutte le autorità locali.