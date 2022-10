"LeggiAMO a scuola": anche sul Piccolo la campagna di sensibilizzazione alla lettura

TRIESTE Oltre 1.800 classi delle scuole materne, elementari e medie, per un totale di 36.000 studenti e oltre 3.000 adulti, tra docenti e bibliotecari. Sono i numeri di “LeggiAMO a scuola!”, campagna regionale di sensibilizzazione alla lettura la cui seconda edizione aprirà i battenti il 28 ottobre. L’iniziativa, curata dall’associazione Damatrà onlus, rientra in un più ampio progetto della Regione Friuli Venezia Giulia, LeggiAMO 0-18, che vuole diffondere l’amore per i libri tra i ragazzi e garantire a tutti il diritto alla lettura. A partire da domenica 14 ottobre, “LeggiAMO a scuola!” troverà spazio anche sulle pagine de Il Piccolo, in un’apposita rubrica dedicata. L’iniziativa “LeggiAMO a Scuola!” con Il Piccolo è stata presentata oggi, venerdì 14 ottobre alle 11.30 , nella sede della Regione in piazza Unità a Trieste, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, della direttrice de Il Piccolo, Roberta Giani, di Mara Fabro di Damatrà onlus, partner di LeggiAMO 0-18 e ideatrice di “LeggiAMO a Scuola!”, e di una delegazione dei bambini protagonisti dell’iniziativa. Ecco il video trailer. L'INIZIATIVA

02:05