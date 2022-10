Scuola, via al progetto LeggiAMO con Il Piccolo: «La lettura è felicità, libertà e ci insegna a ragionare»

TRIESTE «Leggere è importante perché così, quando vai a fare la spesa, capisci che cosa stai comprando e quanto costa». «Quando sei arrabbiato per motivi di lavoro, ad esempio perché un cliente non ti ha pagato la fattura, con un buon libro ti tranquillizzi e diventi più felice». «Senza leggere, c’è il rischio di diventare ignoranti e anche di sembrare persone vuote».

A spiegare il significato profondo della lettura sono stati una trentina di bambini degli istituti comprensivi San Giovanni e Italo Svevo, accompagnati dalle loro maestre nel palazzo della Regione per assistere alla presentazione del progetto “LeggiAMO a Scuola!” con il Piccolo.

"LeggiAMO a scuola": anche sul Piccolo la campagna di sensibilizzazione alla lettura

Si tratta di una campagna regionale di promozione della lettura, curata dall’associazione Damatrà Onlus, che ha visto la sua prima edizione durante lo scorso anno scolastico e riaprirà i battenti il prossimo 28 ottobre. Nelle scuole che aderiscono all’iniziativa, i bambini dedicano ogni giorno quindici minuti alla lettura di un libro, fumetto o rivista a loro scelta: le loro esperienze ed emozioni verranno raccontate sulle pagine del quotidiano cittadino in un’apposita rubrica fotografica, a partire da domani. L’incontro si è svolto alla presenza dall’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, della presidente di Damatrà Mara Fabro e della direttrice de Il Piccolo Roberta Giani.

"LeggiAMO a scuola!": così bambini e ragazzi di Trieste scoprono e raccontano la gioia che dà un libro martina seleni 13 Ottobre 2022

«Tra le testimonianze che abbiamo ricevuto – ha detto quest’ultima – ce n’è stata una che mi ha colpito particolarmente, quella di Luca: lui spera, attraverso la lettura, di imparare a scrivere meglio i temi che le maestre gli danno. Vorrei dire a questo bambino che sarà proprio così e che anch’io, che scrivo per mestiere, ho sempre bisogno di leggere per tenermi aggiornata e migliorare. Il lavoro di noi giornalisti consiste nel raccontare ogni giorno quello che accade in città: ad esempio le decisioni del sindaco, oppure i risultati delle partite di calcio. Da domenica, questo compito spetterà a voi bambini: sarete i nostri inviati nel mondo dei libri e della lettura».

Mara Fabro ha spiegato che, per diventare buoni lettori, ci vogliono tre elementi: i libri, il tempo e un luogo che offra a tutti le stesse opportunità. «Perché la lettura diventi un’abitudine che cresce con noi – ha aggiunto la presidente di Damatrà – ci vuole anche la libertà: io dico sempre che non è un caso se la parola “libro” e la parola “libero” hanno così tante lettere in comune. Nessuno ci può obbligare ad amare la lettura: è proprio su quest’idea, semplice ma rivoluzionaria, che si basa il nostro progetto».

I bambini hanno poi investito con il loro entusiasmo Tiziana Gibelli, consigliandole un sacco di libri da regalare alla nipotina Ludovica: “Il furto del diamante gigante”, “La fabbrica di cioccolato”, “Martino e Bora”, “Il diario segreto di una strega”... «Ora vorrei spiegarvi – ha concluso l’assessore – il motivo per cui, secondo me, è così importante leggere. Nella vita bisogna fare delle scelte, che a volte sono difficili e possono determinare il nostro futuro: attraverso la lettura si apre la mente, si impara a ragionare e a valutare le opzioni che si hanno davanti. Si diventa più consapevoli, e in questo modo nessuno ci può prendere in giro».

