Sabati ecologici, interruzione dell’energia elettrica a Trieste e dell’acqua a Muggia: le date e gli orari

TRIESTE La prossima tappa dei Sabati Ecologici si svolgerà domani, sabato 15 ottobre, dalle 10 alle 16 a Basovizza, nell’area parcheggio di via Gruden, all’incrocio con la statale 14.

Come nelle precedenti tappe sarà presente con un proprio stand anche il progetto di recupero creativo RiCREAzione – Nuova vita ai tuoi rifiuti, della Onlus Oltre Quella Sedia, iniziativa nata dal desiderio di realizzare delle attività dedicate all'ambiente e al riuso.

Sabato 15 ottobre l’interruzione della fornitura elettrica nel centro di Trieste

AcegasApsAmga sta procedendo al rinnovo della rete elettrica del centro città. Per permettere lo svolgimento dei lavori la multiutility procederà a un’interruzione con preavviso della fornitura elettrica per alcune ore.

Al fine di ridurre al minimo i disagi delle utenze coinvolte, l’interruzione è stata programmata sabato 15 ottobre tra le 4 e le 7 del mattino.

Gli utenti degli specifici civici coinvolti, che sono stati puntualmente preavvisati, si trovano nelle seguenti vie:

via Carducci, Via Milano, via San Lazzaro, via Mercadante, via Trenta Ottobre, via Valdirivo

Sospensione della fornitura idrica mercoledì 19 ottobre a Muggia

Mercoledì 19 ottobre dalle 9 alle 14 sospensione della fornitura idrica in località Santa Barbara e in località Piasò. AcegasApsAmga informa che per consentire dei lavori di manutenzione della rete idrica, necessari alla riqualificazione impiantistica del serbatoio Castelliere di Muggia, che avranno luogo mercoledì 19 ottobre dalle ore 9 alle ore 14, sarà sospeso il servizio idrico in località Santa Barbara, in via di Santa Barbara dal civico 64 al 70, in località Piasò dal civico 3 al 16 e in via Colarich, dal civico 32 al 94 e dal 55 al 103.

Al ripristino dell'erogazione idrica si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti fin tanto che torni limpida.