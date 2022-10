Centro prelievi di Opicina: ecco la petizione della Cgil per potenziare il servizio

Lo SPI CGIL di Opicina promuove una raccolta firme finalizzata all'invio al Direttore generale dell'Asugi di una petizione per il potenziamento del servizio prelievi di Opicina. I promotori della petizione chiedono che si risolva il problema delle lunghe attese al Centro prelievi di Opcina, gestito dalla Salus.

“La questione –si legge nella nota – è già stata sollevata altre volte in questi ultimi anni da diverse associazioni locali, dallo SPI CGIL e dalla Circoscrizione, senza che peraltro ci sia stato alcun riscontro da parte del'Asugi. Costringere le persone ad attendere in strada il proprio turno per accedere al servizio, alla merce della situazione climatica , caldo, freddo, pioggia, bora e per lo più digiune non è ammissibile per una società che si definisce civile. L'avvicinarsi dell'inverno con la previsione di situazioni metereologiche definite estreme non consente ulteriori ritardi. Il Direttore generale – chiude la nota - intervenga per risolvere questo problema in tempi brevi”.

La petizione può essere firmata presso la sede dello SPI CGIL in Strada di Vienna 46/A da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30.