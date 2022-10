Sicurezza stradale, mezzi di polizia in mostra a Trieste

In occasione di un seminario della Regione dedicato alla sicurezza stradale, piazza Unità a Trieste si è riempita di mezzi di polizia di ogni forma e modello. A catturarli in un video è stato il nostro Andrea Lasorte. Il seminario partiva da una domanda: quale futuro ci aspetta per il trasporto pubblico e quello privato? Quali progetti e quali tecnologie per rendere sostenibile il traffico stradale con un occhio alla salute pubblica, alla riduzione dei costi e alla riduzione dei rischi e degli incidenti stradali? Autorità ed esperti ne hanno parlato a Trieste.

01:16