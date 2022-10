Sala Tripcovich: l’abbattimento della storica struttura di Trieste inizia il 7 novembre

TRIESTE La giornata fatidica della Tripcovich è il 7 novembre prossimo. Quel giorno, salvo sorprese dell’ultimo minuto, è segnato nelle agende del municipio come quello in cui iniziano i lavori di abbattimento della sala Tripcovich. In primis sull’agenda del sindaco Roberto Dipiazza, ovviamente, che da tempo sogna di levarsi dalla prospettiva l’ex stazione dei torpedoni riattata a teatro. Il primo cittadino guarda con trepidazione al traguardo: «Sono anni che lavoriamo per raggiungere questo risultato, in vista poi di tutti gli interventi in Porto vecchio», spiega.

Sala Tripcovich di Trieste: ecco quale impresa ha ottenuto l’incarico della storica demolizione Massimo Greco 28 Settembre 2022 l’appaltoMassimo Greco

Ma la Tripcovich non sparirà del tutto: sono iniziati ieri mattina, infatti, i rilievi dell’edificio in vista dell’abbattimento. Oltre alle misurazioni necessarie all’apertura del cantiere, questa volta il Comune ha deciso di utilizzare un sistema di rilievo digitale per salvare così una memoria in tre dimensioni dell’edificio.

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi: «Sono rilievi propedeutici all’abbattimento ma sono anche rivolti a conservare un’immagine precisa dell’edificio che vada al di là delle riproduzioni su carta – afferma l’esponente dell’amministrazione –. Abbiamo deciso con gli uffici di procedere in questo modo, penso che siamo i primi in Italia a fare qualcosa del genere. L’obiettivo è mantenere comunque la memoria storica della città».

I rilievi vengono quindi realizzati tramite laser, grazie al quale verrà poi realizzato un modello tridimensionale fedele di tutto l’edificio, che potrà quindi essere “visitato” in digitale anche quando fisicamente non esisterà più.

Il Comune conta di consegnare il cantiere alla ditta vincitrice dell’appalto per l’abbattimento entro la fine del mese, indicativamente il 25 di ottobre, e poi procedere all’abbattimento – appunto – il 7 di novembre. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA