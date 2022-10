TRIESTE I vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 13 ottobre, in via San Marco, per mettere in sicurezza i rami pericolanti di un albero sito dopo il sottopasso, nei pressi dell’incrocio con via Alberti. L’intervento, durato circa mezz’ora, ha comportato la chiusura al traffico della strada.