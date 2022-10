Grado, nelle abitazioni Ater di via Marchesini fa freddo e piove dentro

GRADO Sarà improbabile per gli inquilini delle abitazioni Ater di via Marchesini abbassare le temperature all’interno. Infatti, le temperature rischiano di essere più basse dei 19 gradi indicati. Sarà necessario indossare abiti più grossi e l’impianto di riscaldamento dovrà essere fatto girare al massimo. Altro che risparmio. Infatti, le ante in legno delle finestre, che dovrebbero dare un po’di protezione, versano ormai da tanti anni in uno stato a dir poco incredibile: legno marcio, parti staccate e tenute ferme con lo scotch di ampie dimensioni; addirittura infissi mancanti in alcune abitazioni. Altre ante bloccate che non si possono più aprire. Freddo, dunque, ma anche pioggia con l’acqua che penetra all’interno delle singole abitazioni e nei vani scale; e infiltrazioni sono segnalate dai residenti anche nelle soffitte. L’edificio dove un tempo sorgeva anche la caserma fissa dei vigili del fuoco era stato acquisito dall’ente (era di proprietà comunale) che si occupa delle case popolari che lo aveva ristrutturato e che, visto da fuori, grazie anche all’abbellimento di fiori posto da qualche inquilino, sembra una bella struttura. Non è così. Basta avvicinarsi per notare vistose distacchi dell’intonaco in diverse parti e si notano in alcuni punti anche delle chiazze di bagnato sul soffitto. Insomma una situazione difficile perché – ed è per questo che alcuni dei residenti protestano con insistenza – anziché spendere poco come è previsto che sia per le case popolari, i costi diventano invece preoccupanti e insostenibili. Alcuni dei residenti fanno presente di aver invitato prima lo Iacp e poi in particolar modo l’Ater a provvedere a questa situazione, senza però avere ricevuto mai risposte positive. E la situazione peggiora di giorno in giorno e oggi si fa ancor più preoccupante per la crisi energetica che inviterebbe ai risparmi e ad attuare tutti gli accorgimenti possibili per proteggere le abitazioni. Nell’edificio di via Marchesini sono diverse le persone che hanno voluto esternare le loro preoccupazioni. Gli “scuri” – così si chiamo in gradese – dovrebbero non solo servire a oscurare l’ambiente ma anche ad attutire le infiltrazioni del vento e dell’acqua con la conseguenza di mantenere anche una temperatura leggermente migliore anche all’interno. Ma nella situazione attuale non è certamente così. —

