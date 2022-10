Gorizia, 50enne cade dal secondo piano: è grave

GORIZIA Versa in gravi condizioni un uomo attorno ai 50 anni di età che questa mattina, intorno alle 9.30, è rimasto coinvolto in una caduta dall'alto, dal secondo piano di un'abitazione. Immediatamente soccorso dagli equipaggi di un'automedica e di un'ambulanza inviate dagli infermieri della Centrale Sores, è stato trasportato prima all'ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato stabilizzato. Da lì è stato poi trasferito in volo con l'eliambulanza al Cattinara di Trieste. Sul posto le forze dell'ordine.