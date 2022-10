Fondi Pnrr e Capitale europea: a Gorizia i primi 9 milioni destinati a Castello e Galleria Bombi

GORIZIA Sfiora i 9 milioni di euro la somma dei tre interventi legati alla prima tranche di lavori previsti dal “Bando Borghi” per Gorizia. L’Edr, l’ente di decentramento regionale che svolge le funzioni dell’ex Provincia, ha pubblicato i documenti di indirizzo della progettazione legati alla riqualificazione e valorizzazione di Galleria Bombi, del Cortile delle Milizie con il Bastione Fiorito e delle mura del castello. In ordine crescente, per la manutenzione straordinaria e il consolidamento strutturale del passaggio ciclopedonale di collegamento tra piazza Vittoria e via Giustiniani a disposizione ci sono 2 milioni (950 mila euro dai fondi Pnrr e 1,05 milioni dalla Regione), per la valorizzazione del Teatro tenda e la manutenzione del Bastione Fiorito ci sono altri 3 milioni (1,62 milioni dal Pnrr e 1,38 milioni dalla Regione) e per il restauro conservativo delle mura del castello ce ne sono ulteriori 3,92 (1,45 milioni dal Pnrr e 2,47 milioni dalla Regione).

E si tratta solo della prima parte del programma da 20 milioni di euro già finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza a cui la Regione ha aggiunto ulteriori fondi per il rilancio della città. Il focus sull’area del Castello comprende poi altri interventi già approvati dal Comune, come quello del Bastione Fiorito, che permetteranno di arrivare a una riqualificazione completa e armonica dell’area che gravita intorno al maniero. La riqualificazione del borgo e delle aree limitrofe quindi procede spedita, come in questi giorni procedono spediti anche gli interventi di installazione della cabina dell’ascensore nella “Stazione Vittoria”. «Grazie a Go!2025, nella nostra città saranno realizzate opere che non solo la valorizzeranno in modo straordinario facendo crescere enormemente il suo appeal, ma dialogheranno fra loro per creare un sistema armonico in chiave turistica.

E questi interventi vanno sicuramente in tale direzione», osserva il sindaco Rodolfo Ziberna, esprimendo la sua piena soddisfazione per i tre bandi pubblicati nei gironi scorsi dall’Edr di Gorizia. Il primo cittadino è certo che gli interventi «rilanceranno una zona storica di grande bellezza ma anche strategica in chiave turistica ed economica e di fondamentale importanza per Go!2025».

Entrando nel merito, dei progetti, per Galleria Bombi oltre a rafforzare il ruolo di collegamento ciclopedonale, si vuole rendere attraente la struttura dotandola di attrezzature che consentano il posizionamento di pannelli multimediali con immagini collegate alla storia del territorio, ma anche di promozione di Go!2025. Tutto ciò dopo aver risanato la struttura rivestendola anche internamente e averla dotata di un nuovo impianto di illuminazione a led. Per quanto riguarda la riqualificazione del Cortile delle Milizie - con il Teatro Tenda - che si sposerà con la sistemazione e valorizzazione del Bastione fiorito, l’obiettivo è quello di riuscire a utilizzare l’area tutto l’anno attraverso una struttura che consenta lo svolgimento anche nei periodi invernali di iniziative culturali e di intrattenimento e diventare nuovamente un punto di riferimento per la valorizzazione dei prodotti di punta enogastronomici del territorio.

«Dobbiamo pensare - spiega il sindaco - che l’ascensore, quando sarà funzionante, condurrà la gente a pochi passi da quest’area e dal Bastione fiorito, quindi, la riqualificazione e valorizzazione di questi spazi rappresenterà davvero un elemento di grande attrazione». Infine l’intervento economicamente più corposo - e, per certi versi, invisibile -: quello del risanamento delle mura del castello afflitte dalla presenza di piante infestanti che ne mettono a rischio la stabilità. Si tratta di un lavoro che si aggiunge ai tanti altri fatti finora e che è indispensabile per mantenere in “salute” tutto Borgo Castello evitando che il tempo e le stesse piante infestanti creino rischi per la staticità delle mura. Tutti i bandi sono stati pubblicati sul sito dell’Edr di Gorizia e sul portale eAppalti. L’obiettivo è quello di realizzare gli interventi entro il 2025, a partire da Galleria Bombi per la quale il cronoprogramma parla di 28 mesi. «Si farà sicuramente il massimo per accelerare i tempi e sono comunque certo che le opere essenziali saranno pronte per ospitare eventi e turisti per il 2025», dice il sindaco ringraziando la giunta regionale che «ha creduto fin dall’inizio a Go!2025» ed è in prima linea insieme a Gorizia per permettere al territorio Isontino e, più in generale, a tutto il Friuli Venezia Giulia, di cogliere le opportunità derivante dal titolo di Capitale europea della Cultura 2025 assegnato a Nova Gorica insieme a Gorizia. E un ringraziamento Ziberna lo ha espresso anche nei confronti dell’Ente di decentramento regionale perché «sta svolgendo un ruolo operativo eccezionale, cercando di velocizzare al massimo i tempi». — © RIPRODUZIONE RISERVATA