Resta alta l’allerta per la salute del delfino solitario di Trieste

TRIESTE Continua l'osservazione da parte degli esperti del tursiope che da alcuni giorni nuota nel canale navigabile di Trieste. L'animale continua a muoversi senza difficoltà, ma i ricercatori, come spiega una nota dell'Area Marina Protetta di Miramare, analizzando oggi i video realizzati, hanno notato alcuni aspetti, sia nella corporatura che nei suoi movimenti, che potrebbero indicare che l’esemplare non versi in condizioni ottimali di salute, motivo per il quale potrebbe essersi rifugiato in acque basse e tranquille.

L'attenzione quindi resta alta, i ricercatori hanno effettuato anche filmati subacquei ,per verificare la possibile presenza di ferite o altri segni di sofferenza. È stato inoltre calato un idrofono per captare eventuali suoni emessi dal tursiope per l’ecolocalizzazione.

Intanto non è stato possibile identificare il delfino, la sua pinna infatti non combacia con nessuna delle oltre 400 pinne già censite dai ricercatori sloveni di Morigenos. Non apparterrebbe quindi al branco stanziale, che si muove nell'alto Adriatico.

Intanto non è stato possibile identificare il delfino, la sua pinna infatti non combacia con nessuna delle oltre 400 pinne già censite dai ricercatori sloveni di Morigenos. Non apparterrebbe quindi al branco stanziale, che si muove nell'alto Adriatico.

La raccomandazione degli esperti è sempre la stessa: non tentare di avvicinarlo o di alimentarlo. La cosa migliore è che il delfino sia nelle condizioni di muoversi liberamente.