Costa Crociere cerca 69 professionisti in Friuli Venezia Giulia: ecco quali sono i profili richiesti

TRIESTE Addetti alla reception e all’accoglienza, tecnici dell’intrattenimento, fotografi e consulenti di viaggio. Costa Crociere cerca 69 figure professionali in Friuli Venezia Giulia per lavorare viaggiando, a bordo delle navi della flotta, dopo un periodo di formazione ad hoc. Il primo step sarà l’invio della domanda online, seguirà poi il recruiting vero e proprio, con i colloqui e le selezioni in presenza, a Trieste.

Un settore che ha già attirato l’attenzione di tante persone, giovani soprattutto, pronti ad affrontare un’esperienza in continuo movimento. Tra i requisiti richiesti c’è un titolo di studio pari al diploma di scuola secondaria di II grado e la conoscenza dell’inglese almeno a livello B1, mentre per chi si occuperà del contatto diretto con i passeggeri, saranno necessarie anche altre lingue. A disposizione diciotto posti per ciascun profilo di addetti alla reception e accoglienza, tecnici dell’intrattenimento per luci, suono e video, fotografi, e ancora quindici per il profilo di consulente di viaggio a bordo. Le offerte di lavoro, attivate dai Servizi per il lavoro della Regione, sono accessibili fino al 19 ottobre mentre tre giornate di reclutamento si svolgeranno mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 ottobre negli uffici della Regione di Corso Cavour 1.

Le selezioni, effettuate con il supporto degli operatori del Centro per l’Impiego di Trieste e del Servizio alle Imprese della Regione, garantiranno un periodo di formazione finalizzato all’assunzione, con contratti a tempo determinato di 4 o 6 mesi, prorogabili. I corsi gratuiti, organizzati dalla Regione Fvg in collaborazione con Enaip Fvg, dureranno tra le 390 e le 476 ore, per acquisire le competenze specifiche richieste dai diversi ruoli e i brevetti necessari alla navigazione.

Al termine della fase formativa, la compagnia offrirà un primo contratto di impiego ai candidati ritenuti idonei. Il primo passo, come detto, è compilare la domanda, online fino a mercoledì 19 ottobre, su https://offertelavoro.regione.fvg.it. Grazie alla partnership tra Regione Fvg e Costa Crociere, che prosegue ormai da tempo sul fronte della ricerca del personale, tra il 2017 e il 2022 sono state coinvolte nei corsi propedeutici al lavoro 236 persone. Il 96% di quelle selezionate, tra chi ha portato a termine l’iter formativo, ha ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia. Per informazioni contattare il Centro per l’impiego di Trieste: ido.ts@regione.fvg.it o telefonando a 0403772877. —

