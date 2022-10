A bordo di una barca a vela durante la regata più affollata del mondo: il video-racconto della Barcolana

1614 barche tutte con le vele spiegate pronte a partire allo start di quella che è conosciuta come la regata più affollata del mondo. Ancora una volta la Barcolana ha dato spettacolo sia per i tanti appassionati che si sono accalcati lungo il molo di Trieste, sia - soprattutto - per chi la gara l’ha vissuta in mare, fianco a fianco (forse anche troppo) con le altre imbarcazioni, scrutando le raffiche di vento e impostando strategie per non perdere terreno sugli avversari. Tanti colpi di scena, sorpassi e qualche incidente di percorso, per poi concludere la gara con un brindisi a tutto l’equipaggio. Siamo saliti a bordo di una barca a vela e abbiamo vissuto in prima persona l’esperienza della Barcolana.Video di Davide Cavalleri

02:59