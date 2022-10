Triestina, la società revoca l’incarico all’allenatore Bonatti

TRIESTE U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Andrea Bonatti, responsabile della prima squadra. “All’allenatore i più sinceri ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro nel club”, scrive la società nella stringata comunicazione con cui ha diramato la notizia. La squadra sarà affidata, temporaneamente, al mister della primavera alabardata Augusto Gentilini in attesa della nomina del nuovo allenatore.

