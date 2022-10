Le nuotate del delfino solitario, “star” del Canale navigabile di Trieste

Sta bene e non risulta in difficoltà il delfino che si è spinto fino alla radice del Canale navigabile diventando nelle ultime ore una “star” della zona. A rassicurare le persone che si erano allarmate segnalandone la presenza in un punto così insolito è Saul Ciriaco, esperto dell’Area marina di Miramare, che sta monitorando l’esemplare da domenica insieme ad alcuni colleghi sloveni. È lui l'autore di queste splendide foto.