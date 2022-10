Tir, biciclette e monopattini: raffica di sanzioni a Monfalcone

MONFALCONE Venticinque mezzi pesanti controllati in due giorni e sono fioccate le sanzioni. A carico di 21 camionisti, per un importo complessivo di 12 mila euro, pagamento immediato per i Tir immatricolati all’estero. Si condensa in queste cifre l’“Operazione Truck” messa in campo il 3 e 4 ottobre scorsi in via Vittorio Veneto dalla Polizia locale, nell’ambito dei controlli in materia di autotrasporto. Controlli che il comando della Municipale esegue tutto l’anno a cadenza settimanale. Nelle giornate in questione le verifiche si sono intensificate e le sanzioni sono state particolarmente gravi.

Venerdì scorso invece il “monitoraggio” s’è concentrato su bici e monopattini, con i controlli in via Rossimi e via Cosulich: 25 le sanzioni irrogate a fronte di 239 velocipedi passati in rassegna. In 21 casi la multa ha riguardato la mancanza di luci, le restanti verbalizzazioni sono state appannaggio dei monopattini in quanto i conducenti non indossavano le bretelle rifrangenti. Il tutto all’insegna della sicurezza stradale, che in fatto di mezzi pesanti ha un’ulteriore valenza cautelativa, a tutela della libera concorrenza. In via Vittorio Veneto le irregolarità rilevate dagli agenti hanno dato la misura della concorrenza sleale a pregiudizio delle imprese in linea con la normativa europea.

Nè è da sottovalutare il potenziale rischio in termini di sicurezza, truccando tachigrafi e documentazioni, ma anche superando i limiti di velocità. Quanto hanno rilevato gli 8 operatori impiegati nei controlli in materia di autotrasporto è stato piuttosto significativo. Dei 25 mezzi pesanti sottoposti a controllo, 24 erano immatricolati all’estero. Sul veicolo immatricolato in Italia sono state riscontrate modifiche costruttive mediante un apparecchio elettronico “Emulatore Adblue”, che altera lo scambio dei dati con le centraline dei mezzi pesanti obbligati all’utilizzo del liquido Adblue per la riduzione delle emissioni inquinanti. Attraverso questo stratagemma il “bisonte” aumenta il livello di velocità e di inquinamento. Nei confronti del camionista la sanzione è stata di diverse centinaia di euro. Si è tradotta invece in una multa di 1.500 euro con sospensione della patente per 15 giorni la conseguenza per un bosniaco per l’utilizzo di una carta tachigrafica (utile alla memorizzazione dei dati del tachigravo) non conforme, in quanto non comunitaria. Ben 5 sono state poi le violazioni contestate ad un autista croato, per violazione dei tempi di guida e riposo. Fino ad arrivare ai superamenti del limite di velocità: quattro quelli contestati a un conducente sloveno, come riscontrato dai dati scaricati dal cronotachigrafo, che ha superato i 100 km orari, quando il limite per i mezzi pesanti in autostrada è di 80 km. È toccato anche a un camionista ungherese pagare “pronto cassa” 1.500 euro, unitamente alla sospensione della patente, per l’utilizzo di un sigillo non conforme sul sensore di movimento, sigillo che garantisce la sicurezza del tachigrafo, posto sotto sequestro. Altri 1.500 euro di multa inflitti a un bulgaro, il tachigrafo non era conforme a norma. Sequestro e patente sospesa. Infine la sanzione di 2.500 euro a un camionista slovacco: il tachigrafo era alterato.

Venerdì i controlli degli agenti della Municipale su biciclette e monopattini sono partiti alle 5.30 del mattino. Al setaccio sono passati 239 mezzi con 25 sanzioni complessive, di cui 4 nei confronti di conducenti di monopattino. Il Comando della Polizia locale ha evidenziato che i controlli mirati alla sicurezza dei conducenti dei velocipedi implicano anche la tutela degli automobilisti: in caso di collisione con una bici o un monopattino, che magari sta violando una norma del Codice della strada, si può andare incontro a lunghe sospensioni della patente di guida.LA.BO.