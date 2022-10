la storia

Il tram di quel 9 ottobre del ’66 a Trieste nel destino di Nerina e Antonino

Era una domenica, come oggi. Si conobbero in piazza Oberdan: lei saliva per andare a Opicina, lui scendeva per recarsi al lavoro. Di sera l’incontro bis alla “rovescia”. E l’amore per sempre

FRANCESCO CODAGNONE