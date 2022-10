Trieste, scontro auto scooter: una donna e una bambina di 8 anni in ospedale

TRIESTE Una donna e una bambina di 8 anni sono state soccorse questa mattina a Trieste a seguito di un incidente stradale che le ha viste coinvolte mentre si trovavano in sella a uno scooter.

È successo all'incrocio tra via Brigata Casale e via Alpi Giulie. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, lo scooter è entrato in collisione con una vettura. Immediati i soccorsi prestati dalla equipe di una ambulanza inviata dagli infermieri della Centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. La donna e la bambina sono state trasportate all'ospedale di Cattinara.

Per la prima diverse contusioni in diverse parti del corpo ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Fortunatamente di fatto illesa la bambina comunque trasportata per accertamenti al nosocomio per la verifica di eventuali traumi post impatto.