Shaurli si dimette: «In vista del 2023 il Pd inizi a dialogare con tutti»

TRIESTE. Alla fine le dimissioni di Cristiano Shaurli dal suo ruolo di segretario regionale del Pd sono arrivate. «Chiare e irrevocabili», per dare «un segnale al partito e all’esterno» e per «costruire meglio i rapporti politici che servono per le prossime regionali». Shaurli ha aperto così la direzione del partito convocata a Palmanova. Un passo indietro che nell’impressione di molti dei presenti ha contribuito a far sì che il clima delle quattro ore di dibattito non sia stato quello da resa dei conti che ci si sarebbe attesi, considerati tensioni e veleni emersi sempre più netti dopo il 25 settembre. «Nessun tentativo di autoassoluzione», ha esordito Shaurli: «Il nostro 18,4% significa aver perso altri 20mila voti».

Il segretario - e candidato senza successo a Roma - precisando di non aver «mai pensato di fare il segretario solo per garantire il numero dei nostri consiglieri o per rendite di posizione» - si è definito «orgoglioso» di aver detto che occorreva chiudere, alle politiche, ai 5S responsabili «della caduta di Draghi». E ha ricordato che a livello nazionale «una campagna elettorale da consapevoli perdenti» ha «fatto sì che non ci fosse voto utile», e ha permesso a «forze che si definiscono ora progressiste di giocare solo contro il Pd, non contro» il centrodestra.

Shaurli ha rivendicato la «ispirazione unitaria della segreteria» che lo ha obbligato a «mediare molto», perdendo «forza e autorevolezza». E poi ecco le sconfitte nazionali e territoriali: dunque «chi è il primo responsabile deve riconoscerlo». E ora «occorrono forze nuove», laddove in vista del 2023 «bisogna parlare con tutti»: «Non possiamo rischiare quanto accaduto a livello nazionale, col Pd schiacciato tra chi rinuncia a priori a una alternativa per il Fvg per l’interesse di eleggere tre o quattro consiglieri regionali». Lavorare a uno schieramento largo per il 2023, mentre a Roma il congresso dovrà partire «dalla nostra identità, proposta e funzione nella società». Una assunzione di responsabilità che è valsa a Shaurli molti ringraziamenti, a partire da Debora Serracchiani: «Ha gestito il partito in un momento difficile, fra pandemia e guerra, cercando di rispettare il mandato di unitarietà che gli era stato dato».

Ora bisogna ripartire. Il dibattito ha toccato tutti i temi, fra Roma e Trieste. A partire da quello dei voti perduti: il Pd ne ha persi «nel ceto medio impoverito che ha paura di scivolare più in basso. Allora uno dei nostri compiti è individuare quali sono le categorie sociali a cui guardiamo - così Serracchiani - e tornare credibili nel parlare a loro». E “congresso” è la parola che ha attraversato la mattinata. Assieme alla consapevolezza di un dialogo con altre forze politiche tutto da ricostruire. Sarà la presidente regionale Tamara Blažina a convocare l’assemblea - entro una decina di giorni - che dovrà decidere se aprire subito la fase congressuale o eleggere una segreteria-ponte che porti il partito dopo il voto del 2023. A favore del «subito» è il vicesegretario Paolo Coppola (che peraltro fa sapere - al contrario di quanto sostengono altre fonti - di dover reggere per statuto la segreteria fino all’assemblea).

Si può fare il congresso e eleggere nuovi vertici in tempo utile per poi dedicarsi a alleanze e candidature per le regionali? C’è chi ha evocato un congresso «veloce» sostenendo che sì, si può fare. E permetterebbe al Pd di presentarsi «con un profilo molto meglio definito», nelle parole di Coppola. E c’è chi invece - Francesco Russo ad esempio - ha definito il congresso veloce un ossimoro. Divergenza di vedute trasversale alle correnti. Anche perché - annota Gianni Torrenti - «il congresso è per tutti la soluzione, sono le tempistiche del voto regionale a stridere». Sul 2023 occorre «lavorare pancia a terra» auspica la segretaria di Trieste Caterina Conti. «Non ho preferenze per l’una o l’altra ipotesi - dice Serracchiani - decideremo insieme in assemblea. La preoccupazione è legata alla tempistica: dobbiamo concentrarci su alleanze, programma e sulla ricerca della personalità che meglio di altre rappresenti questo percorso».

Il fattore tempo è emerso con chiarezza ieri in direzione, anche perché nel Pd regionale non si vuole dare per scontato che Massimiliano Fedriga non assuma un ruolo di governo; né d’altra parte - anche questa è un’ipotesi considerata - che scelga dimissioni anticipate. Di qui i timori dem di farsi cogliere impreparati. Fra quanti propendono per una segreteria-ponte si è fatta strada l’opportunità di individuare nei prossimi giorni un profilo da poter così sottoporre già alla prossima assemblea regionale. Persona di esperienza, che non intenda candidarsi, che rappresenti tutte le anime del partito e dialoghi coi possibili alleati. Magari su alcuni punti fondamentali di un programma, come quelli che ha elencato Russo citando fra altri rilancio della Sanità pubblica e alleanze territoriali fra Comuni. Nomi - al netto di quelli già emersi e su cui nessuno si sbilancia, da Renzo Liva e Francesco Martines - non se ne fanno. Il punto, così Torrenti, è che «andiamo verso elezioni diverse rispetto alle politiche, e come partito dobbiamo essere artefici della costruzione di una alternativa al centrodestra che risponda alla specificità di questa regione».

Il Pd deve rendersi disponibile a un tavolo sinergico con le opposizioni, in un contesto - insiste Salvatore Spitaleri - diverso da quello nazionale: «Le energie vanno concentrate sulla costruzione di una alternativa alla attuale maggioranza, è essenziale anche rispetto agli organigrammi interni».