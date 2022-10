Il vescovo di Trieste Crepaldi lascia, via all’iter della successione

TRIESTE. Dopo 13 anni di episcopato, il vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi si accinge a lasciare il suo incarico. Lo scorso 29 settembre, infatti, l’alto prelato ha compiuto 75 anni d’età e – secondo quanto stabilito dalla legge canonica – ha rimesso al papa la sua rinuncia all’ufficio di vescovo diocesano.

Si conclude così il lungo mandato del sacerdote veneto, plasmato dall’atmosfera cosmopolita della curia romana, che Benedetto XVI scelse come successore di Eugenio Ravignani alla cattedra di San Giusto. Ora potrebbe volerci qualche mese prima che il prossimo vescovo – nominato da papa Francesco - bussi alla porta della Curia in Cavana.

Il diritto ecclesiastico vuole che i 75 anni siano il segnale di fine carriera per un vescovo.

In questi casi il titolare dell’incarico invia una missiva a Roma, comunicando al papa le proprie dimissioni per raggiunti limiti d’età. Di rado il successore è nominato seduta stante: il vescovo di Vicenza, ad esempio, ha comunicato la rinuncia all’incarico nel giugno scorso ed è stato sostituito soltanto in settembre. La Diocesi triestina, inoltre, è eccentrica non soltanto in termini geografici rispetto alle sue sorelle italiane: innanzi tutto Trieste è una sede vescovile dipendente da Gorizia (ragion per cui il capoluogo regionale ha un vescovo e non un arcivescovo) e questo è un fattore che va tenuto in conto nel momento in cui c’è un avvicendamento. Inoltre la storia e il territorio peculiare della Diocesi giuliana (basti pensare alle parrocchie di lingua slovena) rendono l’incarico del vescovo triestino un lavoro non necessariamente adatto al primo candidato che passa.

Quanto a monsignor Crepaldi, lui l’ha già annunciato (vedi articolo a destra): resterà a vivere a Trieste anche dopo le dimissioni, andando ad abitare nella residenza di Opicina occupata da monsignor Ravignani fino al 2020, anno della sua morte.

Al suo arrivo nell’ottobre del 2009 molti pensarono che sarebbe stato un vescovo “di transizione”: proveniente da importanti incarichi romani, Crepaldi sembrava destinato a un passaggio di formazione a Trieste, prima di ulteriori compiti, magari a Venezia o di nuovo a Roma. Burbera la città, burbero lui, l’impatto iniziale non fu facile: diverso lo stile e l’orientamento rispetto al lungo episcopato Ravignani (1997- 2009), nei primi mesi affrontò la polemica per la scelta di chiudere le lettere di Vita Nuova.

Nel corso del tempo, l’arcivescovo ha dato la sua impronta alla Diocesi, ad esempio organizzando l’annuale rassegna di incontri culturali “La Cattedra di San Giusto”, che negli anni ha visto nomi di rilievo del mondo cattolico (e non) avvicendarsi di fronte al pubblico triestino.

Gli anni della pandemia lo hanno visto impegnato nella guida di una Chiesa in difficoltà - come il resto della società - e impegnata sul fronte del sociale, fra i poveri di Trieste come quelli in arrivo dalla rotta balcanica.

La sua attenzione ai temi della dottrina sociale della Chiesa ha portato il vescovo a seguire in particolare i temi del lavoro. L’ultima occasione è stata la recente crisi Wartsila, che l’ha visto scendere in piazza assieme ai lavoratori