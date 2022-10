Adria Port Terminal: ecco come diventerà l'area ex Aquila di Trieste

Al Barcolana Sea Summit si è tenuta la presentazione del progetto Adria Port riguardante la creazione di un terminal portuale multipurpose nell’area dell’ex Aquila. Il comprensorio è in concessione alla società pubblica ungherese Adria Port, che prevede investimenti fra 100 e 200 milioni per dedicarsi in particolare ai traffici ro-ro, container e alle merci varie. L’ad Péter Garai ha assegnato a PwC lo studio del piano industriale e del layout della banchina che affaccerà sul Canale navigabile. Ecco il rendering. Qui la notizia

00:57