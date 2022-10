Trieste, scontro fra due auto in via Costalunga

TRIESTE Verso le 11 di oggi, venerdì 7 ottobre, il Comando dei Vigili del fuoco di Trieste è stato allertato per un incidente stradale tra due autoveicoli all'incrocio tra via della pace e via Costalung

a. Giunta sul posto dalla Centrale, la prima squadra, dopo essersi assicurata che i passeggeri fossero già affidati alle cure del personale sanitario del 118, ha provveduto a mettere in sicurezza entrambi i veicoli coinvolti. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievo del caso.