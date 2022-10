Ronchi, un ordigno bellico torna alla luce in un cantiere privato

RONCHI Un ordigno bellico, presumibilmente della Seconda guerra mondiale, è riaffiorato dal terreno durante delle operazioni di scavo vicino a un cantiere edilizio privato.

L’episodio, che ha visto il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Ronchi dei Legionari, si è verificato venerdì mattina in via Staranzano.

Non può considerarsi un fatto assolutamente singolare, dal momento che quest’area è stata linea di confine, benché siano ormai passati decenni e oltre un secolo dal primo conflitto. Bonifiche, in particolare nelle aree pianeggianti, si sono infatti succedute e tuttavia si può star certi che anche oggi, scavando in profondità da queste parti, si può incappare in un residuato bellico, proprio come avvenuto a Ronchi; per non parlare del Carso, dove non serve neppure scavare: lo si è visto negli incendi estivi.

Quello di venerdì ha le dimensioni di circa 20 centimetri e si qualifica come un proietto d’artiglieria. L’ordigno è stato rinvenuto da operai di una ditta incaricata di realizzare nei pressi un complesso edilizio e attigui parcheggi. Come prescrive la legge – che in simili situazioni, davanti a violazioni, è particolarmente severa – il ritrovamento di ordigni va subito segnalato alle forze dell’ordine, che si occuperanno poi di allontanare le persone, transennare la zona, chiamare personale specializzato nel disinnesco, brillamento o recupero del residuato. Così il punto del ritrovamento è stato ieri delimitato e risulta ora interdetto ai non addetti ai lavori. Sono stati chiamati gli artificieri e avviate le prime operazioni di bonifica che proseguiranno. Dopo l’eliminazione del problema il cantiere, nel punto, potrà riprendere regolarmente. È specifico dovere di chi individua un ordigno non toccarlo e rivolgersi all’Arma o alla Polizia per segnalare il fatto.