Aiuti alle piccole imprese, la Regione Friuli Venezia Giulia stanzia 40 milioni contro il caro-bollette

TRIESTE Micro, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia avranno tempo dal 12 fino al 28 ottobre per richiedere alla Regione un aiuto nella lotta al caro-bollette di energia e gas.

Approvato definitivamente venerdì in seduta di giunta l’elenco dei codici Ateco delle aziende che ne avranno diritto, la Regione è infatti pronta ad aprire il canale tramite il quale erogare contributi per un totale di 40 milioni di euro, somma stanziata l’estate scorsa in sede di assestamento di bilancio.

L’elenco approvato è vasto: «In pratica - fa notare l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini - vi abbiamo incluso tutte le tipologie di impresa esclusi settore agricolo, cave, miniere, fornitura di energia, gas, vapore, acqua, gestori di rete fognarie, imprese finanziarie e assicurative, istruzione, pubblica amministrazione».

L’elenco delle aziende interessate è molto lungo: qui tutti i codici Ateco (per espandere clicca in alto a destra):

La macchina amministrativa da mettere in moto per aprire il bando - lo start alle richieste da inviare via sistema “Istanze on line” è fissato alle ore 9 del 12 ottobre - è ormai rodata sulla scia del lavoro fatto per i ristori Covid, aggiunge Bini: e dunque, malgrado stavolta si preveda «il più alto numero di domande in arrivo in assoluto, contiamo di potere erogare le cifre nel giro di 30-45 giorni» dalla ricezione della richiesta. Si stima di soddisfare 38mila-40mila domande: ed «è importante sottolineare che il 92,5% delle imprese che potranno fare domanda sono microaziende con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo sotto i 2 milioni di euro», chiude Bini parlando di «aiuto concreto per affrontare la prima fase dell’emergenza energetica».

L’importo dei ristori varierà in base alla dimensione delle attività: 1.000 euro alle microimprese, 1.500 alle piccole, 2.000 a quelle di medie dimensioni. Ci sono dei requisiti: oltre a rientrare in uno dei codici Ateco previsti, la sede legale o unità operativa dell’azienda deve essere ubicata in Friuli Venezia Giulia almeno dal 31 dicembre 2020. Occorre autocertificare di aver subìto un aumento dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica - calcolati in base alla media del primo semestre 2022 e al netto di imposte e eventuali sussidi - superiore al 30% dei costi sostenuti nel primo semestre 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il meccanismo è a erogazione immediata che, una volta concesso il contributo e fino a esaurimento delle risorse disponibili, avverrà attraverso il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (Cata) e il Centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario Fvg (Catt Fvg), in base alla sola presentazione della domanda e secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande potranno essere presentate fino alle 16 del 28 ottobre.

Punta all’obiettivo dell’erogazione di ristori anche un’altra delibera licenziata ieri. Con l’assessore alle Risorse agricole Stefano Zannier, la Regione chiede al ministero delle Politiche agricole di dichiarare lo stato di «eccezionalità» per la siccità che da primavera sta portando danni rilevanti al settore. Nella delibera si indicano anche i territori interessati e le tipologie di colture colpite. Si tratta fra l’altro di granoturco, soia, cereali in tutta la regione; nell’area triestina pesanti anche gli effetti sugli ulivi. A Roma si chiede di quantificare le richieste di spesa in base agli importi comunicati dalla Regione. «Per applicare qualsiasi tipo di intervento - spiega Zannier - serve un provvedimento del Governo che deroghi al regime in vigore» in base al quala la siccità è un danno «assicurabile ma non indennizzabile». Ma qui «chiediamo sia riconosciuta l'eccezionalità di una situazione molto pesante e attivato il Fondo di solidarietà nazionale per poter procedere con i ristori». L’intera partita richiede che si muova Roma, «sia per quanto riguarda i fondi sia per quanto riguarda il riparto: una volta stabiliti dal ministero fondi e riparto, gli indennizzi saranno erogati a livello regionale, come è prassi consolidata in questi casi, sui danni accertati». In Fvg - ha annotato ieri l’assessore durante un convegno - i danni da siccità per l’agricoltura sono stimati in 250 milioni, e «il fondo nazionale non è sufficiente». Oltre agli indennizzi nazionali, «è ora di pensare a uno strumento diverso».

In arrivo intanto nuovi scuolabus per i piccoli Comuni. Se nel 2019 era stato possibile finanziare in buona parte acquisti di veicoli da parte di oltre 70 municipi sotto i cinquemila abitanti, ora il ventaglio si allarga alle amministrazioni sotto i diecimila abitanti con uno stanziamento di un milione di euro. La Regione continuerà a contribuire «fino all’80% della cifra richiesta ma con un tetto massimo di spesa fino a 150mila euro», ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, che ha portato in giunta il bando.

In tema di sanità, infine, la Regione ha stanziato oltre 100 mila euro all’Irccs Burlo Garofolo per una serie di interventi di miglioria: si va dalla installazione di nuove centraline antincendio all’ammodernamento delle linee di trasmissione di ossigeno di reparti.