Accusate di aborto colposo, assolte 4 ginecologhe dell’ospedale San Polo di Monfalcone

MONFALCONE Le quattro ginecologhe dell’ospedale San Polo che avevano eseguito le ecografie, fino al momento del parto culminato nella morte intrauterina della piccola Asia, sono state assolte perché il fatto non sussiste.

La drammatica interruzione della gravidanza subita da Pamela Stock, nell’ottobre 2014, non può essere attribuibile alle dottoresse Paola De Lazslo, Milena Zammitti, Giuliana Giorgis e Caterina Piva, all’epoca in servizio al reparto di ostetricia e ginecologia, per il reato di aborto colposo in concorso. L’interruzione della gravidanza «non può ragionevolmente ritenersi evitabile, non emergendo prova, piena e coerente, per cui il fatto possa addebitarsi ad alcuna delle omissioni contestate, non essendovi i presupposti per richiedere a ciascuna di esse un diverso comportamento alternativo a quello tenuto».

Sono questi i termini essenziali ai quali è giunto il giudice Marcello Coppari, a fronte del deposito delle motivazioni alla sentenza.

Nel processo le quattro ginecologhe sono state rappresentate dall’avvocato Riccardo Cattarini. Secondo la pubblica accusa, nel corso delle ecografie eseguite nella progressione degli stadi del feto, non erano state tenute in considerazione “anomalie”, pure riscontrabili chiaramente, che avrebbero dovuto far ritenere la gravidanza a rischio e programmare quindi un parto cesareo in sicurezza. Le peculiarità cliniche consistevano nella presenza e persistenza del cordone ombelicale a livello dell’orifizio uterino interno, nonchè l’inserzione velamentosa del cordone ombelicale, verifiche e diagnosi per l’accusa da praticare a tutte le donne in gravidanza. Nella fattispecie si trattava di un caso di “vasa previa” rendendo probabile il verificarsi di un’emorragia fetale. Atti omissivi, dunque, sempre secondo la pubblica accusa, che avrebbero comportato la morte intrauterina del feto. La piccola, infatti, a seguito dell’intervento cesareo d’urgenza, non aveva emesso alcun respiro e neppure l’attività di rianimazione l’aveva riportata in vita.

Il giudice ha articolato in modo chiaro e approfondito tutti gli elementi e aspetti della vicenda. A partire dal riferimento normativo alla base dell’imputazione. Con ciò per arrivare all’individuazione dell’”effettiva parte offesa”, ossia la madre, escludendo la bambina, in quanto “mero feto”. Quindi il reato colposo omissivo, che il giudice definisce «improprio» considerando il cosiddetto “nesso causale” tra l’incidenza delle omissioni sanitarie rispetto ad altri fattori “interagenti” nel verificarsi della morte intrauterina.

Nel caso specifico, non solo non risulta accertato il nesso causale, ma «sono emerse circostanze che denotano l’estrema peculiarità della situazione in cui è venuta a trovarsi la parte offesa durante la gravidanza». Pertanto, «non è possibile con certezza o elevata probabilità» stabilire che se fossero stati adottati gli interventi ritenuti omessi, la morte intrauterina non sarebbe avvenuta. La condizione della gestante era «assai peculiare e rara, perciò molto difficile da diagnosticare e trattare», anche tenendo conto del «rapporto rischi/benefici che caratterizza la scelta della tipologia del parto».

Quanto alle linee guida alle quali le ginecologhe avrebbero dovuto attenersi, come emerso in dibattimento, non risultano indicazioni operative, né modalità di diagnosi di fronte al fenomeno di “vasa previa”. Sono state invece seguite «le buone prassi di monitoraggio e le linee guida italiane in merito al fenomeno della placenta bassa», che comunque «non ha pregiudicato e contribuito» all’esito infausto. Peraltro, viene ancora riportato, l’ultima ecografia aveva rilevato una placenta sufficientemente alta per consentire un parto naturale.

In sintesi, l’interruzione della gravidanza «non può ritenersi ragionevolmente evitabile in mancanza di prove piene e coerenti» sugli effetti negativi dovuti alle omissioni contestate. Viceversa, rimane il dubbio secondo cui con la particolare situazione clinica della gravidanza l’interruzione si sarebbe comunque verificata non essendo stato provato che una diagnosi tempestiva e il conseguente parto cesareo avrebbero garantito un esito diverso. La particolare situazione clinica, come evidenziata dal consulente della difesa, si presenta solo nell’1% dei casi.