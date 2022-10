Trieste, migranti sotto la Prefettura per chiedere documenti ulteriori necessari alla richiesta di asilo

TRIESTE Decine di migranti si sono accalcate nella mattina di oggi, mercoledì 5 ottobre, davanti al palazzo della Prefettura, in piazza Unità a Trieste.

Stando a quanto si apprende, non si tratta di una forma di protesta nei confronti delle istituzioni che, in questo periodo, non riescono a fornire accoglienza a tutte le persone.

I migranti si sono recati nella sede della Prefettura per chiedere documenti ulteriori rispetto a quelli abituali per la richiesta di asilo, pensando così di accelerare le procedure.

Qualcuno, evidentemente, ha fornito loro informazioni imprecise. Il prefetto Varde' conferma che in queste ore sono in atto le operazioni per il trasferimento di 300 migranti dal Friuli Venezia Giulia ad altri centri di accoglienza del Paese, di cui 150 da Trieste. Il trasferimento, precisa il funzionario, risolve così la situazione attuale. In questi mesi, infatti, i migranti (centinaia secondo l'Ics) erano costretti a dormire in strada a causa della mancanza di posti sufficienti a Trieste.