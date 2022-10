Sciopero dei lavoratori Wartsila a Trieste: dirigenti finlandesi accolti con fischi e insulti

La Rsu di Wärtsilä ha proclamato due ore di sciopero, dalle 8 alle 10, nella mattinata di oggi, 4 ottobre, per protestare contro l’arrivo allo stabilimento di alcuni alti dirigenti della corporation finlandese. L’arrivo dei rappresentanti dell’azienda è stato accolto da fischi, cori e insulti dalle centinaia di lavoratori presenti all’esterno dello stabilimento, come si vede in questo video. Qui la notizia.

01:03