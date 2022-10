A Trieste la messa in ricordo degli agenti uccisi in Questura

TRIESTE È stata celebrata questa mattina, 4 ottobre, la messa in memoria di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi tre anni fa da Alejandro Augusto Stephan Meran. La messa è stata officiata nella chiesa della Beata Vergine del Soccorso da don Paolo Rakic, cappellano provinciale della Polizia di Stato, alla presenza del questore di Trieste Pietro Ostuni, del prefetto Annunziato Vardè e di tutti i vertici delle forze dell'ordine e di soccorso della città, oltre che esponenti della magistratura triestina: il procuratore generale Dario Grohmann, il procuratore Antonio De Nicolo e il presidente della Corte di Appello di Trieste Sergio Gorjan.

Tra i vari esponenti politici locali, hanno preso parte alla cerimonia anche il sindaco Roberto Dipiazza e l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.

In chiesa, assieme a decine di agenti e funzionari della Polizia di Stato, c'erano i colleghi delle volanti in servizio in quel drammatico giorno. Presente anche l'Anps, l'Associazione nazionale Polizia di Stato.

"Siamo qui per senso di condivisione e affetto - ha affermato don Paolo Rakic in un passaggio della sua omelia - la condivisione e l'affetto sembrano essere più forti della tragedia: la morte ci richiama tutti all'essenziale della vita. Matteo e Pierluigi sono stati uccisi da una follia omicida spropositata e crudele, come disse l'arcivescovo Crepaldi ai funerali di Stato tre anni fa che si celebrarono nella chiesa di Sant'Antonio Nuovo. Una follia omicida che ha privato le loro giovani vite di un futuro pieno di propositi e progetti. Matteo e Pierluigi hanno donato la loro vita con rettitudine, siano uniti a noi perché non ci rassegniamo mai all'indecifrabile mistero del male".