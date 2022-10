"Le parole di Trieste": il podcast che racconta la città

Ogni città, figuriamoci una di frontiera, parla con le sue parole. Ma che succede quando dieci scrittori ne adottano una a testa e la fanno diventare protagonista di una storia? Tra gli scappellotti che la Bora rifila a 160 chilometri orari, le Mule che si stendono al sole in un Bagno vietato agli uomini e i ristoranti che “appannanno” i Sardoni da gustare a pranzo o a cena, Trieste si racconta nel suo linguaggio in questo podcast in dieci puntate de Il Piccolo, in cui il dialetto è fondamentale, prezioso e inevitabile. La serie sarà presentata in anteprima a Barcolana 54 e si potrà ascoltare gratuitamente sul Piccolo online, sull'app OnePodcast e su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. LE USCITE: 3 ottobre: Bora e Porto, 6 ottobre: Caffè e Carso, 7 ottobre: Bagni e Viz, 8 ottobre: Mule e Sardoni, 11 ottobre: Confine e Lingue.

