Crollo intonaci dalla sede della Croce Rossa di Trieste: intervento in piazza Sansovino

TRIESTE I vigili del fuoco e i vigili urbani di Trieste sono intervenuti, nella mattinata di lunedì 3 ottobre per una caduta intonaci in piazza Sansovino.

Nel dettaglio, a staccarsi sono state alcune piastrelle della sede della Croce Rossa. I vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza quelle ancora pericolanti, mentre la polizia locale monitora il traffico in zona.