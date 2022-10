I nomadi Roberto e Solange, artisti della mozzarella a Gusti di Frontiera a Gorizia

Roberto Montanari da Novellara, Emilia, “Il signore delle mozzarelle": la sua proposta è una delle più apprezzate di Gusti di Frontiera a Gorizia. Lo è, da un lato, per la qualità e la freschezza dei suoi prodotti caseari, dall’altro per il fatto che né lui, né la figlia Solange si tirano mai indietro: in qualsiasi momento del giorno e della notte sono pronti a infilare le mani nell’acqua bollente per filare il caglio e trasformarlo in una gustosa “pepita bianca” da mordere ancora calda. Servizio di Stefano Bizzi, video di Pierluigi Bumbaca

01:57