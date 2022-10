Caro bollette, listini ritoccati del 10% e orari ridotti: così i locali di Trieste e Gorizia si preparano all’inverno

Per molti ristoranti, già in difficoltà, il periodo più duro sarà da novembre in poi. «Altro che cene, la gente penserà a pagare il riscaldamento. E il turismo calerà»

Elisa Coloni