Trieste, sabato la Pandemonio street parade: il raduno

TRIESTE In questo video di Massimo Silvano il raduno di sabato in piazza Goldoni della Pandemonio Street Parade, manifestazione organizzata per affermare la contrarietà dei partecipanti alle Grandi navi e all'ovovia. I manifestanti chiedono mobilità sostenibile, diritto alla casa e diritti per i migranti. Video di Massimo Silvano. La notizia

01:06