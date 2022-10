Trieste, sabato il corteo contro navi da crociera e ovovia, per i diritti alla casa dei migranti e per una mobilità sostenibile

TRIESTE Un corteo attraverserà sabato 1 ottobre il centro di Trieste. Si tratta della “Pandemonio Street Parade”, organizzata per manifestare la contrarietà a navi da crociera e ovovia e per chiedere accoglienza dei migranti, diritto alla casa, maggiori piste ciclabili e mobilità sostenibile.

La partenza è fissata alle 18 da piazza Goldoni, sono possibili rallentamenti e disagi al traffico

Ecco le tappe del percorso:

piazza Goldoni, via Mazzini, via San Spiridione, via Filzi, piazza Dalmazia, via Ghega, piazza Libertà, corso Cavour, riva III Novembre, riva del Mandracchio, riva Nazario Sauro, riva Tommaso Gulli, riva Grumula, via Ottaviano Augusto. Arrivo al parcheggio Lanterna, sul Molo F.lli Bandiera.