Gusti di frontiera: la seconda giornata della kermesse a Gorizia

Nonostante gli acquazzoni, “Gusti di frontiera”, sembra aver retto. Limitato, sì, l’arrivo del grande pubblico da fuori (non si sono viste code in entrata da Trieste o da Udine) ma la città, il grosso della città, ha partecipato al gran galà dei golosi con la consueta voglia di far festa e gustarsi qualche specialità.Nel video di Pierluigi Bumbaca ecco come è andata la seconda giornata.

02:54