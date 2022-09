A Gorizia la festa di Gusti di Frontiera continua anche in serata

Non c'è il pubblico delle grandi occasioni, complice un meteo che costringe a girare con l'ombrello a portata di mano, ma i goriziani non si sono fatti scoraggiare e hanno continuato a festeggiare anche in serata riempiendo le bancarelle di Gusti di Frontiera. Il video è di Pierluigi Bumbaca. Qui l'articolo

02:22