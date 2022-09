Ultimato l’imbarco dei motori Wärtsilä sulla nave della Daewoo: sabato la partenza

TRIESTE Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 settembre, si sono concluse le operazioni di imbarco di tutti e 12 i motori prodotti dalla Wärtsilä e acquistati da Daewoo, oggetto di una situazione di stallo durata diverse settimane.

Dopo l’accordo raggiunto tra la delegazione coreana e i sindacati, già lo scorso mercoledì, nel canale navigabile, erano cominciate le movimentazioni per caricarli a bordo della nave Uhl Fusion che ha fatto di nuovo capolino nel golfo di Trieste.

La nave è dovrebbe partire domani, sabato 1° ottobre, una volta completate le operazioni di rizzaggio (fissaggio in coperta).

Da quel che risulta sono stati spostati dallo stabilimento di Bagnoli anche alcuni accessori per i motori, che sono stati fatti uscire dai lavoratori senza problemi

Nel corso della mattinata, infatti, i lavoratori si sono riuniti in assemblea, senza particolari tensioni sulla questione dei motori.